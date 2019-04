Eksplosjon i Sverige etterforskes som drapsforsøk

NTB utenriks

– Det er en alvorlig hendelse. Det er opplysninger vi har fått inn og etterforskning på stedet som gjør at vi mistenker at det er et drapsforsøk, sier operasjonsleder Mikael Ehne til nyhetsbyrået TT.

Politiet har så langt ingen mistenkte i saken, og det er ennå ikke slått fast hva som var årsaken til eksplosjonen.

Området rundt eneboligen i Strängnäs utenfor Stockholm ble sperret av og bombeeksperter gjennomsøkte huset og området rundt i morgentimene.

Ehne ønsker ikke å gå inn på hvor mange som er sendt til sykehus, men sier det er snakk om alle som var i boligen da eksplosjonen skjedde. Ingen av dem er alvorlig skadd.

– Det er uklart om eksplosjonen har skjedd i eller utenfor boligen. Vi har ikke noe klart bilde foreløpig, sier operasjonslederen til Aftonbladet, og legger til at de som var i eneboligen ikke er tidligere kjenninger av politiet.

(©NTB)