May ber Corbyn om hjelp og vil ha ny brexit-utsettelse

NTB utenriks

Etter et sju timer langt krisemøte i regjeringen tirsdag, kunngjorde May at det er på tide å samle tverrpolitisk støtte.

– Jeg vil holde samtaler på tvers av partilinjene for å formulere en avtale, sa May.

May sa hun ønsker samtaler med Corbyn for å enes om en løsning, basert på den nåværende utmeldingsavtalen som May har fått nedstemt tre ganger i Underhuset.

– Å tre ut av EU med en avtale er den beste løsningen, så vi vil ha behov for en ytterligere forlengelse av artikkel 50, men en som er så kortvarig som mulig, sa May.

– I dag tar jeg grep for å løse den fastlåste situasjonen, sa statsministeren.

Corbyn takker ja

– Jeg tilbyr meg å sette meg ned med opposisjonslederen og forsøke å enes om en plan som vi begge skal overholde for å sikre at vi forlater EU og at vi gjør det med en avtale, sa May.

Corbyn sa senere tirsdag kveld at det vil glede ham stort å sette seg ned med May for å diskutere en felles brexit-strategi.

– Vi skal møte statsministeren, sa Corbyn.

– Jeg erkjenner mitt ansvar som representant for folk som støttet Labour under siste valg, og for folk som ikke støttet Labour, men som likevel ønsker forutsigbarhet og sikkerhet rundt sin egen framtid, og det er på dette grunnlag at vi skal møte henne og ha disse samtalene, sa Labour-lederen.

Kort frist

Blir de to enige, kan en avtale legges fram i Underhuset til votering. Hvis de ikke blir enige om noen avtale, vil regjeringen foreslå en rekke valg som parlamentsmedlemmene skal stemme over.

Hvis Underhuset sier ja til en avtale, vil May presentere lovendringer for å implementere utmeldingsavtalen.

Dette må gjøres innen 22. mai for å sikre at Storbritannia ikke må delta i valg på nytt EU-parlament, uttalte statsministeren etter tirsdagens møte.

Corbyn la i sin uttalelse tirsdag kveld til at det viktigste ikke er hvorvidt Storbritannia må delta i valg på EU-parlament eller ikke.

– Vi må være sikre på at vi ikke krasjer ut av EU i neste uke uten noen avtale, sier Corbyn og viser til det kaos som kan følge av det.

Press på Corbyn

– Denne debatten, denne splittelsen kan ikke fortsette lenger. Den påfører skade på politikken vår, sa May.

Sky News' politiske korrespondent Tamara Cohen mener May nå har foretatt en storstilt strategisk endring.

– Dette er en innrømmelse av at forsøket på å sikre en avtale med toryene og stemmer fra det nordirske unionistpartiet DUP har sviktet, skriver Cohen på Twitter.

Cohen mener risikoen nå er at toryene kan bli splittet, mens May kan sikre nok stemmer fra Labour til å inngå et kompromiss.

Lewis Goodal, en annen politisk korrespondent for Sky News, mener May nå legger press på Corbyn:

– Hun forsøker å plassere ballen på Corbyns banehalvdel. Det store spørsmålet er nå: Vil Corbyn fortsatt insistere på at det må holdes folkeavstemning over en avtale som inngås? Det vil være vanskelig for ham å ikke gjøre det, skriver Goodal på Twitter.

EU avventer

Storbritannia har frist til 12. april med å foreslå en plan overfor EU. Hvis ikke London gjør det, kommer britene til å krasje ut av unionen uten noen avtale.

EU-president Donald Tusk velger å avvente situasjonen.

– Selv om vi etter i dag ikke vet hvordan sluttresultatet vil bli, la oss være tålmodig, skrev Tusk på Twitter tirsdag kveld.