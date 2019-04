Katastroferammede Iran venter ny flom

NTB utenriks

Hundrevis av små og store byer er blitt rammet av flom de siste par ukene. Hjelpebehovene antas å være enorme i en lang rekke provinser, og nesten 2.200 landsbyer skal allerede ha mistet veiforbindelsen.

Samtidig anklager Irans regjering USA for «økonomisk terrorisme» og mener president Donald Trumps sanksjoner har hindret redningsinnsatsen. Det avviser amerikanerne, som sier de er klar til å hjelpe.

Store deler av Iran har blitt rammet av voldsom nedbør som utløste oversvømmelser nordøst i landet 19. mars, før flommen rammet vestlige deler av Iran en uke senere.

89 bruer ødelagt

Mens vannmassene beveger seg sørover, er det meldt mer regn. Sørvest i landet har myndighetene nå beordret evakuering av rundt 70 landsbyer bare i provinsen Khuzestan, melder statlige medier ifølge BBC.

– Mange landsbyer der kommer til å bli stående under vann. Det er risiko for at demninger oversvømmes, så vi er forberedt på å gi husly til 100.000 mennesker, sier leder Ali Saghar Peivandi i Irans Røde Halvmåne.

Vannmassene har ødelagt nesten 12.000 kilometer med vei, over en tredel av Irans veinett, ifølge myndighetene. Over 80 bruer er skylt bort, mens nesten 80 riksveier er uframkommelige, ifølge talsmann Behnam Seedi i krisemyndighetene.

De viktigste jernbaneforbindelsene mellom sør og nord er også rammet fordi jordskred og vann har tatt med seg jernbaneskinner.

Fra tørke til flom

Så langt har minst 57 mennesker mistet livet på grunn av flommen, ifølge departementet for krisehåndtering, som tirsdag opplyser til det statlige nyhetsbyrået IRNA at 478 mennesker er skadd.

Etter mangeårig tørke har Iran de siste ukene opplevd nedbørsmengder uten sidestykke.

Katastrofen rammer et Iran som fra før sliter hardt med en økonomisk krise som bare er blitt verre etter at USA i fjor gjeninnførte omfattende sanksjoner. Sammenlignet med ved tidligere naturkatastrofer har Iran fått minimalt med utenlandsk hjelp under flommen, noe nyhetsbyrået AFP forklarer med frykt for amerikanske straffetiltak.

Peker på USA

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif anklaget sent mandag kveld USA for å hindre nødhjelpsinnsatsen. Sanksjonene har hindret Iran i å kjøpe sårt tiltrengt utstyr, inkludert redningshelikoptre, ifølge Zarif.

Trump gjeninnførte de drastiske sanksjonene etter å ha trukket USA ut av den internasjonale atomavtalen med Iran.

USAs utenriksminister Mike Pompeo mener Irans regjering selv har skylda, og peker på vanstyrt byplanlegging og kriseberedskap. USA står klar til å hjelpe Iran gjennom Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-føderasjonen, ifølge Pompeo.

Gamle helikoptre

Tyskland og Storbritannia har tilbudt seg å sende hjelp, inkludert båter og utstyr.

Utenriksdepartementets talsmann sier til IRNA at alle Røde Halvmånes utenlandske bankkontoer er stengt på grunn av sanksjonene, og at ingen foretak med base i utlandet er i stand til å overføre midler til flomofrene.

Irans redningshelikopterflåte er gammel og har begrenset kapasitet. Lokale myndigheter i flomrammede områder har gjentatte ganger tryglet om flere helikoptre for å nå fram til ofre i isolerte områder. Titalls helikoptre fra hæren og Røde Halvmåne deltar i redningsoperasjonen, melder statlige medier tirsdag.

