Biden slår tilbake etter nok en anklage om upassende oppførsel

NTB utenriks

Først anklaget Lucy Flores Joe Biden for upassende oppførsel i 2014. Så kom Amy Lappos fram i lyset og fortalte om en hendelse i 2009, der hun følte seg dårlig behandlet av Biden.

Nå slår Biden tilbake mot anklagene. I en uttalelse via sin talsmann Bill Russo raser Biden og anklager «nett-troll på det mørkeste internett fra den ytre høyresiden» for å stå bak varslene.

Biden har ikke formelt lansert sitt kandidatur, men han er en av favorittene til å vinne Demokratenes nominasjonskamp og bli utfordreren til Donald Trump i presidentvalget i 2020.

Men den siste tiden har det dukket opp flere anklager mot Biden, noe som kan ødelegge for 76-åringen.

Fredag anklaget Lucy Flores, daværende demokratisk kandidat til å bli viseguvernør i Nevada, Biden for å ha fått henne til å føle seg nedverdiget og utilpass med et kyss han skal ha plantet i bakhodet hennes under valgkampen i 2014.

Nå er det Amy Lappos, en av Bidens tidligere medarbeidere, som anklager ham for en upassende oppførsel som fant sted i 2009. Lappos sier at Biden dro ansiktet hennes til seg og gned nesen sin mot hennes på kjøkkenet etter en samling i oktober det samme året.

– Det var ikke seksuelt, men han tok hånden sin rundt nakken min og begynte å gni nesen sin mot meg. Jeg trodde han skulle kysse meg på munnen. Jeg anmeldte det aldri, fordi han var visepresident og jeg var et null, sier Lappos til avisen Hartford Courant.

(©NTB)