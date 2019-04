Bergs forsvarer taus da han kom til retten

NTB utenriks

Advokat Pjotr Anasjkin henviste til at han vil gi en orientering til norske medier i etterkant av fengslingsmøtet, som starter klokken 14 lokal tid.

Anasjkin er en kollega av Ilja Novikov, som er den spiontiltalte nordmannens russiske hovedforsvarer.

Mens videre fengsling av Berg vil bli behandlet tirsdag, vil det fra onsdag bli ført vitner i saken, har Novikov tidligere opplyst.

Frode Berg ble pågrepet 5. desember i Moskva, hvor han har sittet fengslet siden.

Nordmannen har erkjent kontakt med norsk etterretning, og at han har overlevert penger i Moskva per post på adresser han har fått oppgitt av kontakter i Norge. Men Berg hadde ingen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge hans norske forsvarer Brynjulf Risnes.

