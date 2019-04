Berg ført inn i retten i Moskva

NTB utenriks

Berg ble ført inn i sal 507 i Moskvas byrett like før klokken 14.30 lokal tid. Kort tid før gikk dommeren inn i rettssalen.

Pressen fikk ikke stilt noen spørsmål til den spionsiktede nordmannen på vei inn i rettssalen, men han gløttet så vidt opp.

Litt tidligere tirsdag ettermiddag opplyste advokat Pjotr Anasjkin at han vil gi en orientering til norske medier i etterkant av fengslingsmøtet.

Anasjkin er en kollega av Ilja Novikov, som er den spiontiltalte nordmannens russiske hovedforsvarer.

483 dager

Mens videre fengsling av Berg vil bli behandlet tirsdag, vil det fra onsdag bli ført vitner i saken, har Novikov tidligere opplyst.

Frode Berg ble pågrepet 5. desember i Moskva, hvor han har sittet fengslet siden. I alt har Berg nå tilbrakt 483 dager i det beryktede FSB-fengselet Lefortovo.

Nordmannen har innrømmet kontakt med norsk etterretning, og at han har overlevert penger i Moskva per post på adresser han har fått oppgitt av kontakter i Norge. Men Berg hadde ingen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge hans norske forsvarer Brynjulf Risnes.

Håper på rask dom

Bergs støttespillere håper nå på en rask avgjørelse i saken. Når en eventuell dom er klar, er håpet at norske myndigheter klarer å få den pensjonerte grenseinspektøren hjem.

– Jeg håper de klarer å legge til rette for å få løst saken, som er en utenrikspolitisk verkebyll for Norge og en menneskelig tragedie for ham det gjelder, sier leder for Bergs støttegruppe Øystein Hansen til NTB.

Den norske etterretningstjenesten og Utenriksdepartementet har siden pågripelsen sagt minst mulig om saken. Støttegruppen håper nå at statsminister Erna Solberg (H) vil ta opp Bergs sak når hun møter Russlands president Vladimir Putin 9. april.

(©NTB)