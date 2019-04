Russland blir viktig tema på NATOs utenriksministermøte

NTB utenriks

På en pressekonferanse i Brussel i forkant av sin reise til Washington mandag sa Stoltenberg at utenriksministrene vil opprettholde presset mot Russland for å gjeninntre i INF-traktaten om mellomdistansevåpen i Europa.

Han påpekte at Russland setter Europas sikkerhet og våpenkontrollsystem i fare med sin utplassering av mellomdistanseraketter, og at NATO på møtet i Washington vil diskutere sine neste skritt om Russland ikke innen seks måneder er tilbake i avtalen.

På flere spørsmål om rettferdig fordeling av utgiftene blant NATOs medlemsland, som har vært et yndet tema for president Donald Trump, understreket Stoltenberg at de europeiske landene har økt sine forsvarsutgifter og også styrket sin forsvarskapasitet.

Under oppholdet i Washington skal Stoltenberg møte Trump i Det hvite hus tirsdag og tale til en samlet sesjon av Senatet og Representantenes hus i Kongressen før alliansens 29 utenriksministre møtes i to dager onsdag og torsdag.

Utenriksministermøtet er sammenkalt i anledning 70-årsjubileet for den nordatlantiske alliansen, som ble stiftet av tolv europeiske og nordamerikanske land i 1948.

