Slovakia får sin første kvinnelige president

Da 90 prosent av stemmene var talt opp, hadde Caputova fått en oppslutning på 60 prosent.

– Denne valgkampen har vist at verdier som humanisme, solidaritet og sannhet er viktige i samfunnet vårt, sa Caputova i en takketale til sine tilhengere rett før en valgdagsmåling klokken 22 viste 55,2 prosents oppslutning for henne. Etter hvert som stemmen ble betalt opp, ble det klart at hun gikk mot en betydelig større valgseier.

Det offisielle resultatet legges fram søndag ettermiddag, og den nye presidenten skal etter planen tas i ed 15. juni.

Motstanderen gratulerte

Caputova, som har markert seg om en antikorrupsjons-aktivist, har ingen erfaring fra politiske verv og stilte under slagordet «Stå imot ondskap». Den andre runden av presidentvalget sto mellom henne og den uavhengige kandidaten Maros Sefcovic, som er EUs energisjef.

Sefcovic gratulerte Caputova med seieren da det ble klart at hun kom til å vinne. Selv sa hun til sine tilhengere at hun ser valgseieren som et signal om at landet ønsker forandring. Hun lovet å innta «en tydelig proeuropeisk holdning» som landets nye leder.

Favoritt

Den påtroppende presidenten representerer partiet Progresivne Slovensko og var favoritten da fire millioner velgere kunne stemme i den andre valgomgangen lørdag. I første runde av presidentvalget fikk hun suverent flest stemmer med 40,6 prosent, mot 18,7 prosent for Sefcovic.

Den 45 år gamle juristen har markert seg som en skarp kritiker av regjeringen og i kampen mot korrupsjon. Hun var blant titusener som demonstrerte da gravejournalisten Jan Kuciak og hans kjæreste Martina Kusnirova ble drept i fjor. Journalisten hadde gransket bånd mellom slovakiske politikere og den italienske mafiaen.

