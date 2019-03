Målinger: TV-komiker møter Porosjenko i ny ukrainsk valgrunde

NTB utenriks

Målingene gir Zelenskij rundt 30 prosents oppslutning i søndagens presidentvalg.

Sittende president Petro Porosjenko får på sin side kun 17 prosents oppslutning på de landsomfattende valgdagsmålingene, og hans rival, tidligere statsminister Julia Timosjenko, får kun 14 prosent.

Det ligger an til å bli en andre valgomgang, siden ingen av kandidatene ser ut til å få over 50 prosent av stemmene.

– Dette er bare første skritt mot en stor seier, sa TV-komikeren til sine støttespillere i valgkamphovedkvarteret. Porosjenko var på sin side mer ydmyk.

– Dette er en tøff lærepenge for meg og myndighetene i det store og hele. Vi må jobbe med våre feilgrep, sa presidenten.

Korrupsjonsmotstander

Zelenskij har vært sett på som en outsider i kampen om å bli Ukrainas president, men ledet på meningsmålingene i forkant av valget.

Han har markert seg med sterk motstand mot dagens politiske ledelse, som har vært ridd av korrupsjonsanklager. På en fersk meningsmåling fra Gallup svarte kun 9 prosent at de hadde tillit til den sittende regjeringen, noe som skal være det laveste nivået i verden.

– I dag starter et nytt liv uten korrupsjon, sa Zelinskij da han avga stemme i Kiev.

41-åringen spiller nettopp president i en populær TV-serie i Ukraina, men har aldri hatt noe politisk verv.

Hevder plass

Tross valgdagsmålingene hevder også eksstatsminister Timosjenko å ha sikret seg en plass i andre valgrunde.

Timosjenkos egen stab hevder deres egne valgdagsmålinger har vist at eksstatsministeren er nummer to i valget med solid margin.

På en pressekonferanse etter at stemmegivningen var avsluttet ba Timosjenko sine tilhengere om å stille seg utenfor valglokalene for å sikre at opptellingen gikk redelig for seg.

Blodig konflikt

Årets presidentvalg er det første i Ukraina siden krisene som rammet landet i 2014.

Da ble den russiskvennlige presidenten Viktor Janukovitsj styrtet, før Russland tok kontroll over den ukrainske Krim-halvøya. Deretter startet prorussiske separatister et væpnet opprør øst i landet.

Den krigslignende konflikten anslås å ha kostet 13.000 mennesker livet, og den pågår fortsatt. De opprørskontrollerte områdene har erklært uavhengighet, og innbyggerne her deltar ikke i presidentvalget.

Etter annekteringen av Krim-halvøya innførte vestlige land sanksjoner mot Russland. Utviklingen i Ukraina er dermed også en viktig årsak til det forverrede forholdet mellom Russland og Vesten.

I årets valgkamp har de ukrainske kandidatene kommet med ulike forslag til hvordan man kan få slutt på konflikten øst i landet. Alle de viktigste kandidatene ønsker å knytte landet enda tettere til Vesten.

Oligark-anklager

I tillegg til utbredt korrupsjon har ukrainsk politikk lenge vært preget av innflytelsen til søkkrike såkalte oligarker. En av dem er sittende president Porosjenko, som i sin tid tjente en formue på salg av sjokolade.

Porosjenko har på sin side hevdet at både Zelenskij og Timosjenko i realiteten er styrt av milliardæren Ihor Kolomoyskij. Han eier TV-kanalen hvor Zelenskij spiller Ukrainas president.

Tolkningen får til en viss grad støtte fra Volodymyr Fesenko, som leder tankesmia Penta Center i Kiev.

– Konfrontasjonen mellom Porosjenko og Kolomoyskij er en kamp mellom medlemmer av den samme arten oligarker, hevder sjefen for tankesmia.

