Abortmotstandere marsjerte i Verona etter samling for kristnes rettigheter

NTB utenriks

Ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA deltok rundt 10.000 mennesker i den kristenkonservative marsjen, som startet på plassen utenfor konferansesenteret de var samlet på, og endte med et tog gjennom bysentrum i Verona.

– Dere er fantastiske mennesker, fordi dere er glade, lykkelige folk og jeg kan ikke se et eneste tegn til motstand mot noen, fordi vi er tilhengere av liv og tilhengere av familie, sa Massimo Gandolfini, en av arrangørene av marsjen, i en tale for forsamlingen.

– Jeg kommer fra USA for å fortelle dere at dere er ikke alene, sa Brian Brown, leder Den internasjonale organisasjonen for familien, en paraplyorganisasjon for WCF.

– Over hele verden reiser folk seg opp og sier: Familien er verdt å forsvare, fortsatte han.

I tillegg til de kristenkonservative demonstrantene møtte et titalls medlemmer av Forza Nuova, et italiensk nyfascistisk parti, opp for å delta i protestmarsjen. De hadde på seg hvite skjorter og holdt opp skilt med påskriften «Gud», «Fedreland» og «Familie».

Den tre dager lange WCF-konferansen har delt folkeopinionen i Italia. Den har også delt landets populistiske regjering: innenriksminister Matteo Salvini og hans ytre høyre-parti Ligaen har støttet samlingen, mens den populistiske Femstjernersbevegelsen har kalt den «middelaldersk».

Lørdag demonstrerte rundt 30.000 feminister, medlemmer av LGBTI-miljøet og borgerrettighetsforkjempere mot WCF-samlingen.

(©NTB)