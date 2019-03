Uavhengig gruppe i Underhuset vil bli parti

NTB utenriks

De såkalte Tigers har sendt en søknad til valgkommisjonen om å få sitt nye parti registrert under navnet Change UK – Den uavhengige gruppa, ifølge Sky News.

De elleve utbryterne fra Labour og de konservative besluttet å registrere seg som parti da det ble klart at det kan gå mot en utsettelse av brexit og dermed britisk deltakelse i valget til nytt EU-parlament.

Vedtaket kom som svar på en offisiell kunngjøring om at det haster å registrere seg dersom et nytt parti ønsker å stille kandidater til et eventuelt valg.

Gruppa har utnevnt den tidligere konservative utbryteren Heidi Allen til foreløpig leder for det nye partiet. En permanent leder blir valgt på en stiftelseskonferanse i september.

(©NTB)