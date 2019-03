Titusener deltok i skolestreik for klimaet i Tyskland

NTB utenriks

I tillegg til skolestreiken i den tyske hovedstaden ble det holdt demonstrasjoner rundt 20 andre steder i Tyskland.

– Vi kommer til å skulke skolen hver fredag fordi vi kan ikke fortsette som nå med klimaet. Vi må trekke i nødbremsen, sier Franziska Wessel, som har vært med på å arrangere demonstrasjonen i Berlin.

Protestene i Tyskland holdes bare to uker etter de verdensomspennende skolestreikene 15. mars. Da skal over 300.000 mennesker ha demonstrert bare i Tyskland.

Over hele verden deltok til sammen rundt 1,5 millioner mennesker, ifølge flere av arrangørene.

Skolestreikene er inspirert av den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg. Fredag gikk hun i front i demonstrasjonstoget i Berlin, hvor hun også holdt en kort tale med skarp kritikk av voksengenerasjonen.

– Når vi sier at vi er bekymret for vår sivilisasjons framtid, så klapper de oss på hodet og sier at alt er OK, sa Thunberg.

Politiet anslår at over 20.000 mennesker deltok i demonstrasjonen i den tyske hovedstaden.

I Norge ble det holdt skolestreiker og klimademonstrasjoner i en rekke byer fredag for en uke siden.

