Sør-Korea: – Nord-Korea gjenoppbygger rakettbase

Tidligere har regimet i Nord-Korea lovet å stenge oppskytings-anlegget Sohae. Det ble delvis revet i fjor sommer.

Men nå jobber nordkoreanerne i stedet med å gjenoppbygge anlegget, ifølge Kim Min-ki, som sitter i den sørkoreanske nasjonalforsamlingen.

Han og andre folkevalgte er blitt informert om saken av sørkoreansk etterretning. Gjenoppbyggingen er angivelig nesten ferdig.

Nord-Koreas forhold til Sør-Korea og USA bedret seg betraktelig i fjor. Men det siste toppmøtet mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og USAs president Donald Trump i februar endte uten konkrete resultater.

I etterkant uttalte det nordkoreanske regimet at Trump hadde kastet bort en gyllen mulighet. Satellittbilder viser at det har vært aktivitet ved Sohae-anlegget i tiden etter toppmøtet.

Flere medier har omtalt arbeidet her, som har utløst bekymring for at Nord-Korea kan være i ferd med å forberede en ny rakettoppskyting.

