Novo har insulinlager klart i tilfelle hard brexit

Lagrene i landet er dermed to og en halv gang større enn de pleier å være, opplyser selskapet.

Novo Nordisk er den største leverandøren av insulin til britiske pasienter med diabetes type 1. Over halvparten av insulinet som leveres til Storbritannia, stammer fra Novo.

Rundt en halv million briter er avhengige av disse leveransene, og selskapet har derfor vært nødt til å sette inn tiltak i tilfelle Storbritannia ikke kommer til enighet med EU om betingelsene rundt landets skilsmisse fra Unionen.

– 82 prosent av Novo Nordisks legemidler skal oppbevares kjølig. For å sikre at våre pasienter ikke påvirkes, uansett utfallet av brexit, har vi sikret ytterligere kjølelagerplass for å gjøre det mulig å øke vårt lager til 18 uker, skriver selskapet i en epost.

Forlater Storbritannia EU uten en avtale, opphører landets tilgang til det indre markedet og tollunionen. Et av skrekkscenarioene er at det kan oppstå lange køer og store vanskeligheter ved grenseovergangene.

Novo Nordisk har også forhåndsbooket flytransport for å sikre medisinforsyning til Storbritannia i alle tilfeller.

