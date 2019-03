Klart for tredje brexit-avstemning

NTB utenriks

To ganger tidligere har de folkevalgte sagt nei til skilsmisseavtalen som statsminister Theresa May har forhandlet fram med EU. Blir det nei en tredje gang, må hun ha en ny plan for utmeldingen innen 12. april for å unngå at Storbritannia forlater EU uten en avtale.

I et siste, desperat forsøk på å få avtalen gjennom, tilbød May seg onsdag å gå av som statsminister dersom de folkevalgte stemmer for avtalen.

I kjølvannet av det signaliserte noen av de sterkeste kritikerne av Mays avtale i det konservative partiet, med Boris Johnson og Jacob Rees-Mogg i spissen, at de er tilbøyelig til å snu og stemme for avtalen.

Likevel er det langt fra sikkert at avtalen går igjennom fredag. Både det nordirske partiet DUP og flere Labour-politikere har varslet at de vil stemme mot.

Samtidig som avstemningen finner sted, har tilhengere av fortsatt britisk EU-medlemskap varslet en stor demonstrasjon utenfor Parlamentet fredag ettermiddag.

