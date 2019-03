Facebook skjerper regelverket for politisk reklame før valget i EU-parlamentet

NTB utenriks

Nettgiganten vil i forbindelse med valget kreve at politiske annonsører kan bekrefte at de befinner seg i et EU-land. I tillegg må annonsørene bekrefte identiteten sin. Annonser som ikke er innenfor regelverket, vil bli fjernet.

– Vi ser at noen mennesker prøver å jobbe seg rundt ethvert system, men vi er sikre på at dette vil være en ordentlig hindring for enhver som planlegger å bruke annonser på Facebook til å påvirke valget fra andre land, skriver Facebooks visedirektør for personvern, Richard Allan, i en bloggpost fredag.

Mellom 23. og 26. mai skal flere hundre millioner mennesker stemme på 705 representanter til EU-parlamentet. Valget holdes i alle EUs medlemsland, og det er det første etter Storbritannias uttreden av unionen.

EU har den siste tiden kommet med sterkt press mot teknologibedrifter som Facebook og har bedt dem om å hindre at plattformene brukes av eksterne grupper til å blande seg i valg.

Tidligere i år har Facebook opplyst at politisk reklame på deres plattformer ved EU-valget vil inneholde et «betalt av»-merke, hvor publikum kan få mer detaljert informasjon om hvem som står bak annonsen. For eksempel vil det opplyses om hvor mye penger som er brukt på annonsen og hvor mange som har sett dem.

(©NTB)