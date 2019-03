Drastisk forverring av luftkvaliteten i Indonesia

NTB utenriks

Det er konklusjonen i en ny studie som forskere ved University of Chicago står bak.

For 20 år siden var Indonesia et av landene i verden med best luftkvalitet. Deretter økte forurensingen, og særlig etter 2013 har situasjonen raskt forverret seg.

I dag er det bare noen få land som har dårligere luftkvalitet enn Indonesia – verdens mest folkerike muslimske land med over 260 millioner innbyggere.

– Stor luftforurensing undergraver nå indonesiernes helse, fastslår forskerne Michael Greenstone og Qing Fan.

På øyene Sumatra og Borneo anslår de at forurensingen i gjennomsnitt forkorter innbyggernes liv med hele fire år.

Begge øyene er blant områdene i Indonesia som nærmest hvert år rammes av omfattende skogbranner. Mange av brannene startes av bønder og jordbruksselskaper som vil rydde nytt land, og ilden kommer lett ut av kontroll.

I tillegg til lokal forurensing fører brannene også til enorme utslipp av klimagasser som forsterker den globale oppvarmingen.

Andre årsaker til luftforurensingen i Indonesia er flere biler og nye kullkraftverk – som også medfører store utslipp av klimagassen CO2.

