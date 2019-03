Syria hevder å ha skutt ned israelske raketter

NTB utenriks

Det offisielle nyhetsbyrået SANA melder om angrepet onsdag kveld.

– Hærens luftforsvar slo tilbake mot et israelsk luftangrep som var rettet mot industriområdet Sheikh Najjar nordøst for Aleppo og skjøt ned et antall fiendtlige missiler, skriver SANA, som siterer en kilde i det syriske forsvaret.

Flere innbyggere i Aleppo sier til nyhetsbyrået AFP at strømmen forsvant i hele byen som følge av angrepet.

Ifølge observatørgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) traff de israelske rakettene «ammunisjonslagre som tilhører iranske styrker og allierte grupper», noe som førte til store eksplosjoner. SOHR sier at dersom det blir bekreftet at det har vært et angrep, vil det være det første angrepet mot syrisk territorium etter at USAs president Donald Trump mandag formelt anerkjente israelsk suverenitet over Golanhøydene. Området er et stort høydedrag sørvest i Syria som ble okkupert av israelske styrker under seksdagerskrigen i 1967, og annektert av Israel i 1981.

