Swedbank-direktør sparket og aksjehandelen stanset

NTB utenriks

– De siste dagenes hendelser har ført til enorme påkjennelser for banken. Styret har derfor besluttet å avskjedige Birgitte Bonnesen, skriver talsmann Lars Idermark for styret i en pressemelding.

Videre i pressemeldingen får Bonnesen skryt for å ha gjort en god innsats med «å skape en ledende digital bank med fysisk nærvær».

Like før Bonnelsen ble sparket, opplyste Stockholms-børsen at handel med bankens aksjer var stanset.

Onsdag kom det også fram at de viktigste eierne av banken ikke vil gi bankens styre ansvarsfrihet.

Den svenske storbanken etterforskes for bedrageri og brudd på regler for innsideinformasjon, og svensk Økokrim, Ekobrottsmyndigheten (EBM), gjennomførte onsdag razzia i bankens hovedkontor utenfor Stockholm. Fra før blir banken også etterforsket for hvitvasking.

Det ble først opplyst at Swedbank etterforskes for brudd på innsidereglene. Konkret er banken mistenkt for å ha informert utvalgte eiere før anklager om hvitvasking ble offentlig kjent.

Onsdag kveld utvidet EBM etterforskningen til også å omfatte grovt bedrageri.