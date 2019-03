Minst 19 omkom i branninferno i Dhaka

NTB utenriks

Minst seks personer omkom da de hoppet ut av det 22 etasjer høye bygget, opplyser tjenestemenn på stedet. Redningsarbeidere advarer om at dødstallet kan stige kraftig.

Byens politisjef Asaduzzaman Mia sier til journalister at minst 73 personer er skadd og behandles på sykehus.

Noen reddet seg ved å skli ned en TV-kabel på siden av bygget. Andre ble reddet av helikoptre som firte ned tau.

Torsdagens inferno skjer bare en knapp måned etter at minst 70 personer omkom i leilighetsbygninger som ble rammet da ulovlig lagrede kjemikalier eksploderte.

Knuste vinduer

Mer enn 100 ambulanser kunne ses i gatene rundt den brennende bygningen i bydelen Banani torsdag.

– Da jeg hørte at det var brutt ut brann, løp jeg raskt ut av bygningen, fortalte Shoikot Rahman, som unnslapp flammene.

– Mange av kollegene mine er fortsatt fanget på kontoret, sa han.

Brannfolk på lange stiger knuste vinduer for å skape rømningsveier. Mer enn en time etter at brannen brøt ut, kunne det fortsatt ses desperate folk i vinduene i 13. og 14. etasje, omgitt av tykk røyk.

Leter i ruinene

Helikoptre ble satt inn for å sprøyte vann på brannen, mens brannfolk støttet av spesialister fra marinen og luftforsvaret kjempet for å bringe den under kontroll.

Brannvesenet i byen opplyser at de lyktes i å hindre at brannen spredde seg.

– Våre team har gått inn i bygningen og de finkjemmer nå etasjene etter folk som ikke har kommet seg ut. Bygningen var ikke utstyrt med slukkeutstyr, sier brannvesenets talsmann Julfikar Rahman.

(©NTB)