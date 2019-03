Kolera sprer seg i Mosambik – vaksinekampanje til uken

NTB utenriks

Onsdag ble det meldt om fem bekreftede tilfeller av infeksjonssykdommen i bydelen Munhava i Beira. Hittil er det meldt om 139 tilfeller av den smittsomme sykdommen, som sprer seg gjennom urent vann, opplyser helsedirektør Ussene Issa.

I kjølvannet av monstersyklonen Idai har det vært frykt for kolera, malaria og andre farlige sykdommer i de oversvømte områdene i Mosambik.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har sendt over 900.000 koleravaksiner til Mosambik, og organisasjonen bidrar også med å opprette behandlingssentre for kolera. Til uken starter en vaksinasjonskampanje i de berørte områdene, melder Reuters.

Myndighetene har meldt om over 2.500 tilfeller av akutt diaré, ifølge FN. Symptomene på kolera er kraftig diaré med fare for alvorlig dehydrering. Uten behandling er sykdommen i mange tilfeller dødelig, og dødsfall kan inntreffe bare etter et døgn med symptomer.

Over 700 mennesker er så langt bekreftet døde som følge av Idai og flommen som fulgte. Helsearbeidere har imidlertid antydet at tallet vil stige ytterligere. Over 500.000 mennesker er hjemløse etter uværet.

