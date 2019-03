Islandsk flyselskap konkurs, innstiller alle flygninger

NTB utenriks

Selskapet sa tidligere torsdag at de var i siste fase med en ny emisjon som skulle skaffe fersk kapital, og at alle flygninger i mellomtiden var innstilt. Etter hvert bekreftet de at forsøket på å redde selskapet ikke lyktes. Dermed går det mot konkurs.

Passasjerer som er rammet, er informert om at det ikke blir flere flygninger. De anbefales å se etter seter med andre flyselskap.

Flere flygninger er kansellert de siste dagene, men torsdag ble alle lavprisselskapets elleve fly satt på bakken av leasingselskapene på grunn av manglende betaling. Ett av dem står på Kastrup i København.

Selskapet, som siden 2012 har spesialisert seg på billige flygninger mellom Nord-.Europa og en rekke destinasjoner i USA, og står for en tredel av alle passasjerer til Island, har slitt i flere år.

Icelandair har to ganger vært inne som mulig kjøper, men begge gangene, senest sist søndag, er fusjonen gått i vasken. Også det amerikanske fondet Indigo Partners meldte sin interesse, men i forrige uke trakk de seg.

Selskapet er det siste i en rekke med mindre og mellomstore europeiske flyselskap som har gått under den siste tiden, blant dem Flybmi (British Midland), Germania, Primera Air og Air-Berlin.

