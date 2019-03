NTB utenriks

– Forslaget er nytt og vesentlig forskjellig, sier Bercow.

Statsminister Theresa Mays regjering har to ganger tidligere forsøkt å få gjennom skilsmisseavtalen som er forhandlet fram med EU i Parlamentet. Begge ganger har regjeringen lidd sviende nederlag, og Bercow har tidligere satt foten ned for en ny avstemning om et uendret forslag.

(©NTB)