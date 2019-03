Charlottesville-siktet erkjenner hatkrim – unngår dødsstraff

NTB utenriks

James Alex Fields jr. har tidligere ikke erkjent straffskyld for den føderale tiltalen om hatkriminalitet etter at han kjørte ned flere demonstranter med vilje i Charlottesville i august 2017. Han risikerte dødsstraff for 1 av de 30 tiltalepunktene, men har inngått en avtale med aktoratet. I bytte for at han nå har erkjent straffskyld for de øvrige 29 tiltalepunktene, blir det siste punktet trukket, og dødsstraff er dermed ikke lenger et tema.

Diagnoser

Onsdag møtte 21-åringen i retten for å endre sitt svar på skyldspørsmålet i saken. Han erkjente å ha «uttrykt og fremmet» høyreekstremistisk ideologi på sosiale medier og for å ha ropt høyreekstremistiske slagord på massemøtet i Charlottesville. Han erkjente også at han kjørte bilen sin inn i gruppen med demonstranter på grunn av deres «rase, hudfarge, religion» og bakgrunn.

I retten forklarte Fields også at han har fått behandling for psykiske helseproblemer siden han var seks år gammel. Han sa han i dag får medisiner mot bipolar lidelse, depresjon, angst, ADHD, schizoid personlighetsforstyrrelse og eksplosive utbrudd.

Dom i saken er ventet 3. juli.

Dømt for drap

I desember ble høyreekstremisten dømt for overlagt drap på Heather Heyer og for å ha skadet flere av dem som deltok i den antirasistiske demonstrasjonen, som ble arrangert som svar på en hvit makt-samling i byen. Juryen i saken, som gikk i delstatlige domstol, anbefalte livstid pluss 419 år i fengsel. Dommeren i saken har foreløpig ikke fastsatt straffen.

Heyers mor har tidligere sagt at Fields' død ikke vil bringe datteren hennes tilbake.

