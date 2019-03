Britisk rapport advarer mot Huawei

NTB utenriks

Det går fram av en rapport lagt fram torsdag. Den er utarbeidet av regjeringens tilsynsmyndighet for selskapet, Huawei Cyber Security Evaluation Centre (HCSEC).

I rapporten heter det at man kun med «begrenset sikkerhet» kan slå fast at den langsiktige nasjonale sikkerhetstrusselen fra Huaweis involvering i store britiske telenett kan håndteres godt nok.

– Vi forstår disse bekymringene og tar dem svært alvorlig, heter det i en uttalelse fra selskapet.

– Dette er viktig informasjon for den pågående endringen av våre kapasiteter innen programvareutvikling. Det er en global innsats som selskapet i november satte av 2 milliarder dollar til over en femårsperiode, står det videre.

Rapporten legger press på kinesiske Huawei, som står midt i en stor politisk krise mellom USA og Kina.

USAs regjering vil at allierte i Europa skal forby selskapet å bidra i arbeidet med å etablere 5G-nettverk av frykt for at Kina vil benytte dette til å drive elektronisk spionasje gjennom selskapet.

Storbritannia har til nå stått imot presset fra USA. Britene mener de kan håndtere risikoen uten å ty til boikott, og EU lener seg mot en lignende tilnærming.

I rapporten heter det at britiske myndigheter ikke tror feilene i programvaren er et resultat av «statlig innblanding fra Kina», men Huawei får likevel kritikk for å ikke ha tatt tak i feil som ble meldt fra om i fjorårets rapport.

