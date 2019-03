Brann i skyskraper i Bangladesh

NTB utenriks

Et stort antall brannfolk befinner seg ved bygningen.

– Marinen og luftforsvaret deltar også i slukningsarbeidet, sier Mohammad Russel i brannvesenet i byen.

Øyenvitnet Sajib Hasan forteller om folk som roper om hjelp fra vinduene i de øverste etasjene i skyskraperen. Den ligger i bydelen Banani.

Bilder på sosiale medier viser flammer og svart røyk som strømmer ut av bygningen, mens folk på gateplan løper i panikk.

I et videoopptak, som angivelig viser brannen, faller en mann mot bakken etter at han og flere andre forsøker å klatre ned en av ytterveggene.

Brannen i bygningen FR Tower brøt ut torsdag ettermiddag lokal tid.

En stor brann i et lager i Dhaka i forrige måned førte til at over 80 mennesker mistet livet.

(©NTB)