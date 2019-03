Brann i høyhus i Bangladesh

NTB utenriks

Et stort antall brannfolk har rykket ut til stedet.

– Marinen og luftforsvaret deltar også i slukningsarbeidet, sier Mohammad Russel i brannvesenet i byen.

Helikoptre brukes til å helle vann over det brennende bygget, hvor det er et stort antall kontorer.

– Da jeg hørte at det var brutt ut brann, løp jeg raskt ut av bygningen, forteller Shoikot Rahman, som unnslapp flammene.

– Mange av kollegene mine er fortsatt fanget på kontoret.

– Roper om hjelp

Øyenvitnet Sajib Hasan forteller om folk som roper om hjelp fra vinduene i de øverste etasjene i høyhuset FR Tower. Det ligger i bydelen Banani.

Bilder på sosiale medier viser flammer og svart røyk som strømmer ut av bygningen, mens folk på gateplan løper i panikk.

I et videoopptak, som angivelig viser brannen, faller en mann mot bakken etter at han og flere andre forsøker å klatre ned en av ytterveggene.

Skrekkslagne tilskuere

Ifølge avisa Daily Star har minst seks mennesker hoppet ut av det brennende bygget.

Hvor mange som fortsatt befinner seg i bygningen, er ikke kjent.

Flere hundre skrekkslagne mennesker følger med på brannen fra bakken. Høyhuset begynte å brenne torsdag ettermiddag lokal tid.

En stor brann i et lager i Dhaka i forrige måned førte til at over 80 mennesker mistet livet.

(©NTB)