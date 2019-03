Syria ber om hastemøte om Golan i FNs sikkerhetsråd

NTB utenriks

Syrias FN-delegasjon har sendt brev til Frankrike, som leder Sikkerhetsrådet, der de ber om at det holdes et møte for å «diskutere situasjonen i okkupert syrisk Golan og ett av de faste medlemmenes åpenbare brudd på Sikkerhetsrådets resolusjon».

Den franske rådsledelsen har foreløpig ikke planlagt noe møte, men kilder i diplomatiet sier rådet vil diskutere henvendelsen fra Syria.

Bekymring

I et annet brev fredag ba syrerne om at Sikkerhetsrådet står fast ved resolusjonene som krever at Israel trekker seg tilbake fra Golanhøydene. Mandag skrev USAs president Donald Trump under USAs anerkjennelse av Israels annektering av Golanhøydene, som ble okkupert under seksdagerskrigen i 1967.

Etter planen skal Sikkerhetsrådet diskutere den seneste krisen onsdag, når det møtes for å fornye mandatet til den fredsbevarende styrken som er utplassert mellom Israel og Syria på Golanhøydene. Fem europeiske medlemmer i rådet – Belgia, Frankrike, Polen, Storbritannia og Tyskland – har avvist Trumps beslutning og uttrykt bekymring for at USAs handling kan få store konsekvenser i Midtøsten.

– Konsekvenser

Saudi-Arabia fordømmer USAs anerkjennelse, mens to andre av USAs allierte i regionen – Kuwait og Bahrain – også kritiserer beslutningen. Også russerne er kritiske til USAs beslutning.

– Washington har nok en gang brutt internasjonal lov. Dette vil definitivt få negative konsekvenser både når det gjelder fredsprosessen i Midtøsten og det generelle klimaet for å finne en politisk løsning i Syria, sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

(©NTB)