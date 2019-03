Svensk storbank etterforskes for bedrageri

NTB utenriks

Det opplyser Ekobrottsmyndigheten (EMB) i en pressemelding onsdag kveld.

Tidligere på onsdagen ble det kjent at EMB, som tilsvarer Økokrim, hadde aksjonert mot Swedbanks hovedkontor og at banken ble etterforsket for mulig brudd på regler for innsideinformasjon.

– Det har vært en veldig tøff dag for Swedbank, våre medarbeidere og aksjeeiere, sier bankens administrerende direktør Birgitte Bonnesen i et uttalelse.

– Vi er i en bransje som er avhengig av tillit, og jeg forstår virkelig alvoret, sier hun videre. Hun understreker at banken samarbeider med EBM men påpeker samtidig at ingen enkeltperson eller legal enhet mistenkes for lovbrudd.

I februar ble det kjent at Swedbank ble mistenkt for å ha hvitvasket flere milliarder kroner via en filial i Estland, en sak som ble knyttet til hvitvaskingsskandalen i Danske Bank.

