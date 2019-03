Søreide om Venezuela: – Situasjonen blir bare verre og verre

NTB utenriks

– Det finnes bare en politisk løsning på denne situasjonen, og den humanitære situasjonen blir bare verre og verre. Det må regjeringen i Venezuela ta ansvaret for, sier Eriksen Søreide til NTB.

Utenriksministeren er i Chile i forbindelse med det norske statsbesøket, og onsdag var Venezuela et av temaene i samtalene med Chiles utenriksminister Roberto Ampuero.

På vei til Chile var Eriksen Søreide også innom Colombia og hadde politiske samtaler der.

– Alle land i Latin-Amerika er involvert på ulike måter. Enten som naboland, som Colombia, som tar imot store andeler flyktninger og migranter over grensa. Eller fordi at land i regionen ser på det som et veldig viktig spørsmål for regional stabilitet, sier utenriksministeren.

Norge opprettholder for tiden dialogen med begge parter i konflikten i Venezuela, i håp om å kunne bidra til en politisk løsning.

– Jeg tror nok det er betydelig bekymring mange steder nå, blant annet for det vi så for et par dager siden, da det kom russiske militære til Venezuela. Spørsmålet er hva det kan bety for bruken av denne konflikten som en del av en stormaktspolitikken.

