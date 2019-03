Kolera påvist i flomrammede Mosambik

NTB utenriks

Sykdommen er oppdaget i en fattig del av byen, som ble svært hardt rammet av syklonen Idai tidligere denne måneden.

Uværet forårsaket enorme flomskader ved kysten i Mosambik. I tillegg ble Zimbabwe og Malawi rammet. Minst 700 mennesker har mistet livet, og til sammen er rundt 3 millioner mennesker berørt av det FN kaller en av de verste værkatastrofene i Afrikas historie.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har advart om at kolera kan bli et omfattende problem i de flomrammede områdene i Mosambik.

