Kinas kommunistparti ekskluderer tidligere Interpol-sjef

Årsaken til ekskluderingen er at Meng skal ha gjort seg skyldig i lovbrudd, går det fram av en melding fra det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Det vakte stor oppsikt da Meng i fjor høst ikke vendte tilbake til Interpols hovedkvarter i Lyon etter en reise til hjemlandet. Han ble meldt savnet av kona da hun ikke fikk kontakt med ham.

Etter noen dager kom det imidlertid en melding fra kinesiske myndigheter om at Meng var under etterforskning for å ha tatt imot bestikkelser, og Interpol opplyste at han hadde sagt opp stillingen som leder for det internasjonale politisamarbeidet.

