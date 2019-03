Facebook forbyr støtte til hvit nasjonalisme

NTB utenriks

Forbudet trer i kraft fra og med neste uke, og vil også gjelde på Facebook-eide Instragram.

– Det er åpenbart at disse begrepene er sterkt knyttet til organiserte hatgrupper, og de hører ikke hjemme i våre tjenester, sier Facebook i en uttalelse.

Selskapet har tidligere tillatt slike ytringer, selv om de lenge har hatt forbud mot all støtte til såkalt hvit overmakt.

Vil ikke tolerere

Selskapet sier at samtaler med akademikere og andre medlemmer av samfunnet den siste tiden har ført til at de nå knytter hvit nasjonalisme og separatisme til organiserte hatgrupper.

– Fremover vil folk fremdeles ha anledning til å ytre stolthet over sin etniske arv, men vi vil ikke tolerere ros eller støtte til hvit nasjonalisme og separatisme, heter det videre i uttalelsen.

Personer som heretter søker etter ord og uttrykk knyttet til hvit overmakt vil bli henvist til tiltak som NGO-organisasjonen «Livet etter hat», som er et tiltak for å hjelpe mennesker til å forlate hatgrupper, ifølge Facebook.

– Dessverre vil det alltid eksistere mennesker som vil forsøke å spre hat på våre systemer. Vår utfordring er å være proaktive ved å stadig forbedre vår teknologi, utvikle våre retningslinjer og å samarbeide med eksperter som kan styrke vår egen innsats, sier selskapet videre.

– New Zealand var en påminnelse

– Dette er på høy tid ettersom en rekke land hele tiden forsøker å håndtere omfanget av hat og økningen av voldelig hvit overmakt. Teknologisektoren er nødt til å gjøre sin del for å bekjempe dette, sier Kirsten Clarke, som leder en Washington-basert borgerrettighetsgruppe.

Facebooks endringer kommer under to uker etter at selskapet høstet massiv kritikk for at mannen som drepte 50 muslimer i terrorangrepet på New Zealand, streamet terrorangrepet live på Facebook.

Clark sier at angrepene i New Zealand var en «kraftig påminnelse om behovet for at teknologisektoren må gjøre mer for å forhindre oppførselen og aktiviteten til voldelig hvit overmakt».

(©NTB)