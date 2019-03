Etiopia varsler havarirapport i løpet av uken

NTB utenriks

– Datoen er ikke bestemt, men den blir publisert senere denne uken, sier talsmann Mussie Yiheyis i samferdselsdepartementet. I tillegg til etiopiske myndigheter har både den franske og den amerikanske havarikommisjonen vært med i granskingen, som ifølge Yiheyis er utført i tråd med internasjonale regler.

To ulykker

Flyulykken 10. mars kostet 157 mennesker livet, blant dem norske Karoline Aadland (28), som jobbet for Røde Kors. Flyet var en Boeing 737 MAX tilhørende Ethiopian Airlines. Det var den andre store ulykken med denne flytypen på noen måneder, og kort tid etterpå ble alle 737 MAX satt på bakken.

Styrten i Etiopia har likhetstrekk med en ulykke i Indonesia, der et styringssystem i flyet bidro til at det styrtet i havet kort tid etter avgang. Alle de 189 personene om bord omkom i ulykken. Boeing har den siste tiden jobbet for å oppdatere programvaren, som kan sende flyet i et bratt stup i visse situasjoner.

Systemet skal hindre at flyet steiler og mister bæreevne ved å stige for bratt. Den foreløpige rapporten viser at en sensor som måler hvor bratt flyet går opp, den såkalte angrepsvinkelen, sviktet, men fortsatte å sende data til systemet som dermed tvang flyets nese nedover.

Tester oppdatering

Mandag skrev New York Times at piloter fra fem flyselskaper har testet den oppdaterte programvaren i Boeings simulator. Kilder som er tett på saken, sier produsenten også har gjennomført prøveflygninger for å evaluere endringene som er gjort.

Oppdateringen må godkjennes av amerikanske luftfartsmyndigheter før flyene kan tas i bruk igjen. Foreløpig har ikke Boeing sendt inn forslaget til oppdatert programvare til luftfartstilsynet FAA, sier en kilde i myndighetene til nyhetsbyrået AFP.

