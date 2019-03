EUs president hyller britiske demonstranter

NTB utenriks

EU-presidenten tillot seg å komme med en «personlig bemerkning» til de folkevalgte da han onsdag formiddag oppdaterte EU-parlamentet om forrige ukes toppmøte i Brussel.

– Før toppmøtet sa jeg at vi bør være åpne for en lang utsettelse hvis Storbritannia ønsker å tenke igjennom sin brexitstrategi på nytt, noe som selvfølgelig også vil bety at Storbritannia må delta i valget til nytt EU-parlament. Så har enkelte sagt at dette vil være ødeleggende eller ubeleilig for noen av dere. La meg være tydelig: Det er uakseptabelt å tenke slik, sa Tusk.

– Dere kan ikke forråde de seks millioner menneskene som har undertegnet et opprop for å trekke tilbake artikkel 50, de én million menneskene som marsjerte for en ny folkeavstemning, eller det økende antallet mennesker som ønsker å bli værende i EU, fortsatte han.

EU-tilhengere i Storbritannia føler kanskje at de ikke er skikkelig representert i Parlamentet i London, sa Tusk.

– Men de må føle at de er representert av dere i dette kammeret. For de er europeere.

