EU: Golanhøydene er ikke israelsk territorium

– EUs syn når det gjelder Golanhøydene har ikke endret seg. EU anerkjenner ikke israelsk suverenitet over de okkuperte Golanhøydene, i tråd med internasjonal lov og resolusjon 242 og 497 fra FNs sikkerhetsråd, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini i en uttalelse.

Golanhøydene er et 1.200 kvadratkilometer stort høydedrag sørvest i Syria, og ble okkupert av israelske styrker i 1967. FNs sikkerhetsråd har, med støtte fra USA, slått fast at Golanhøydene er ulovlig okkupert og annektert og har i gjentatte resolusjoner krevd israelsk tilbaketrekking.

– Etter 52 år er det på høy tid at USA fullt ut anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøydene, som er av kritisk strategisk og sikkerhetsmessig viktighet for staten Israel og stabiliteten i regionen, skrev Trump på Twitter forrige uke.

Trumps utsagn skapte kraftige reaksjoner i en rekke land, og flere har tatt avstand fra anerkjennelsen. Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) uttalte i forrige uke at Norge ikke ville følge i Trumps fotspor.

– Norge har aldri anerkjent Israels krav på de syriske Golanhøydene, og denne posisjonen ligger fast, sa hun til NTB.

