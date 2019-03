Boeing: Vi vil gjøre alt for å forhindre flere ulykker

NTB utenriks

– Vi kommer til å gjøre alt i vår makt for å forsikre oss om at ulykker som disse aldri vil skje igjen, sier visepresident Mike Sinnet i selskapets produktstrategi-avdeling.

Flere hundre flygere, teknikere og representanter for ulike lands luftfartsmyndigheter var onsdag samlet på et møte hos Boeing om de ulykkesrammede MAX-flyene. Også representanter fra Norwegian deltok.

Deltakerne fikk blant annet informasjon om en oppdatering av et system som skal hindre MAX-flyene i å steile. Det mistenkes at feil i dette systemet, som kalles MCAS, bidro til at et fly av typen 737 MAX 8 styrtet i Indonesia i fjor.

I tillegg undersøkes det om MCAS spilte en rolle da et fly av samme type styrtet i Etiopia tidligere denne måneden.

Til sammen omkom over 340 mennesker i de to ulykkene. Flystyrten i Etiopia førte til at alle fly av typen 737 MAX 8 ble satt på bakken.

(©NTB)