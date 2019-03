– FBI har fått tyvegods fra innbrudd i nordkoreansk ambassade

NTB utenriks

I det som The New York Times omtaler som en av de rareste hendelsene i internasjonalt diplomati i manns minne, gikk en væpnet gruppe til angrep på Nord-Koreas ambassade i Madrid 22. februar. Deretter forlot de stedet. Naboer meldte at de hørte kvinneskrik, men ambassaden ønsket ikke å snakke om saken med spansk politi.

Tirsdag ble saken enda rarere da dommer José de la Mata i en rapport skrev at en mexicaner bosatt i USA ledet angrepet og senere tilbød dokumenter og datamaskiner til FBI.

Lederen, identifisert som Adrian Hong Chang, ankom ambassaden og ba om å få møte ambassadens økonomisjef Yun Sok So. Med et falskt visittkort presenterte han seg som Matthew Chao, partner i et selskap han kalte Baron Stone Capital. Hong Chang hadde med seg ni andre personer. De dro fram kniver, macheter, metallrør og kopier av luftvåpen og angrep de ansatte, ifølge rapporten.

Skadd

Gruppen tok de ansatte ved ambassaden som gisler. Noen av dem ble bakbundet og fikk en pose plassert over hodet. Ambassadens økonomisjef ble skadd, og underveis i angrepet forsøkte de å få ham til å hoppe av, ifølge dommeren.

Angriperne stakk av fra ambassaden om lag fem timer senere, i tre kjøretøy som ble stjålet fra ambassaden.

Hong Chang dro fra Spania, via Portugal, til USA 23. februar. Deretter kontaktet han FBI og tilbød å dele «audiovisuelt materiale» stjålet under angrepet, heter det i dommerens oppsummering av etterforskningen. En amerikansk statsborger, navngitt som Sam Ruy, var også med på angrepet, ifølge dommeren.

– Unøyaktig

Dommeren mener det er grunnlag for flere siktelser, blant annet for å ha holdt igjen noen mot sin vilje, tyveri ved bruk av vold, og medlemskap i en kriminell organisasjon.

Lee Wokosky, tidligere ansatt i USAs utenriksdepartement og det nasjonale sikkerhetsrådet, sier han er blitt engasjert som juridisk rådgiver for gruppen, som kaller seg Cheollima Civil Defense (CCD).

– Mange av dommer de la Matas antakelser er unøyaktige, sier Wolosky, og legger til at gruppens oppgave er å hjelpe folk som prøver å flykte fra Nord-Korea.

CCD opplyste onsdag at gruppen består av dissidenter.

– Vi ble invitert inn i ambassaden, og i strid med meldinger som foreligger, ble ingen kneblet eller slått. Av respekt for vertslandet Spania ble ingen våpen brukt. Alle i ambassaden ble behandlet med verdighet og nødvendig forsiktighet, uttaler CCD.

CIA-påstander

CCD bekrefter at den har gitt materiale til FBI. FBI vil ikke si noe.

– Det er vår vanlige praksis å verken bekrefte eller avkrefte at det pågår etterforskning, uttaler FBI.

El Pais har skrevet at Spania har bedt CIA om en forklaring, men CIA avviser å ha hatt noe med gruppen å gjøre. Spanske myndigheter har uttalt at svaret fra CIA «ikke var svært overbevisende» og mener CIA kan ha samarbeidet med sørkoreansk etterretning. Sørkoreanske myndigheter avviser å kommentere saken.

CCD, som henter sitt navn fra en mytisk hest med vinger, dukket opp i 2017 da den publiserte en video av den nordkoreanske lederens drepte brors sønn, med garantier om at hans sikkerhet var ivaretatt. I forrige måned erklærte gruppen seg som eksilregjering for Nord-Korea, under navnet «Free Joseon», et gammelt navn for Korea.

