Pentagon setter av en milliard dollar til grensemur

NTB utenriks

Etter at budsjettkonflikten i USA endte med at Trump ikke fikk milliardene han ønsket seg til muren han har lovet å bygge langs grensen til Mexico, erklærte han nasjonal krisetilstand langs grensen. Det gir ham utvidede fullmakter, blant annet til å hente penger nettopp fra forsvarsbudsjettet.

Kongressen vedtok å oppheve krisetilstanden, noe som førte til at presidenten la ned sitt første veto siden han kom til makten for drøyt to år siden. Den politiske krangelen om saken er likevel ikke over. Kongressen har mulighet til å overstyre vetoet, men det er lite trolig at det vil skje, ettersom det krever to tredels flertall i begge kamrene i Kongressen.

(©NTB)