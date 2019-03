Flere offentlige bygninger evakuert i Tyskland

NTB utenriks

Rådhus, offentlige bygninger og en barnehage ble gjennomsøkt i morgentimene tirsdag. Byene Augsburg, Kaiserslautern, Chemnitz, Göttingen, Neunkirchen og Rendsburg er alle berørt av trusselbrevene.

Politiet var på jakt etter mulige eksplosiver, men sa samtidig at tiltakene ble satt i verk for sikkerhets skyld og at det ikke er gjort noen funn som tyder på at truslene er reelle.

Tyske institusjoner har de siste månedene vært utsatt for en bølge av anonyme trusler. En parlamentariker, offentlige bygninger og domstoler har vært blant mottakerne. Påtalemyndigheten i Berlin koordinerer en etterforskning av mer enn 100 slike saker, som skal ha bånd til høyreekstreme miljøer.

Truslene har ført til en rekke evakueringer og gjennomsøkninger, men så langt er det ikke oppdaget eksplosiver. Politiet kan ikke bekrefte om tirsdagens hendelser er knyttet til de øvrige sakene.

