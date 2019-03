EU-parlamentet sier ja til å droppe sommertid

NTB utenriks

Vedtaket innebærer imidlertid ikke at saken er avsluttet. EUs ministerråd må først bli enig om et felles ståsted før sluttforhandlingene kan starte, et arbeid som ennå ikke er i gang.

I EU-parlamentets vedtak heter det at det skal være opp til medlemslandene selv å bestemme om de vil låse seg til sommertid eller normaltid (populært kalt vintertid). De må innen april neste år varsle EU-kommisjonen om sitt valg, slik at alle landenes beslutninger koordineres før ordningen trer i kraft i 2021. Hvis EU-kommisjonen vurderer det slik at det blir problemer med overgangen, vil den iverksette en tolv måneders forsinkelse.

Tirsdagens vedtak i EU-parlamentet finner sted etter at transportkomiteen tidligere denne måneden sa ja til endringen. Komiteens behandling var igjen en konsekvens av forslag fra EU-kommisjonen i fjor som følge av en meningsmåling blant EU-borgere. Målingen, som fant sted på internett og hvor flesteparten av svarene kom fra tyske borgere, viste stor støtte til å gjøre slutt på vekslingen hvert halvår.

