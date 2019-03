Danmark vil likestille psykisk og fysisk vold

NTB utenriks

– Det er helt avgjørende at vi får likestilt fysisk og psykisk vold. Vi har sett folk leve under grusomme forhold der det har vært den psykiske volden som har vært dominerende. Det tar vi nå et oppgjør med, sier justisminister Søren Pape Poulsen (K).

Mindretallsregjeringen han representerer, som består av Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, vil få støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti når Folketinget skal stemme over forslaget tirsdag. Dermed ligger det an til flertall.

I forslaget heter det at utøvere av psykisk vold skal kunne straffes med bøter og fengselsstraff i inntil tre år.

Helt konkret går lovforslaget ut på at personer som over en periode utsetter andre i husstanden for grovt nedverdigende, forulempende eller krenkende handlinger, skal kunne straffes med fengsel i inntil tre år. Det kan eksempelvis omfatte ektefelle, samboer, foreldre, fosterforeldre eller søsken. Dette skal nedfelles i en egen paragraf i straffeloven, foreslår regjeringen.

Dommerforeningen i Danmark har påpekt at en slik paragraf kan føre til problemer når det gjelder bevisets stilling.

Justisministeren innser at det kan bli vanskelig.

– Det er selvfølgelig enklere å vise blåmerker enn det er å vise arr på sjelen. Men ny teknologi betyr også at bevis for eksempel kan være mange tekstmeldinger med truende og styrende karakter, sier han.

