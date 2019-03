Trump hardt ut mot dem som sørget for Mueller-rapporten

NTB utenriks

– Det er personer der ute som har gjort noen veldig onde ting, veldig dårlige ting. Jeg vil si forræderi mot landet vårt, sa Trump om Muller-rapporten da han i forbindelse med et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu møtte pressen mandag.

Trump gikk ikke inn på hvem han refererte til, men understreket at han vil sørge for at de blir fulgt nøye med på over lengre tid.

Presidenten har tidligere uttalt at han betegner spesialetterforsker Robert Muellers funn som en fullstendig og total frikjennelse. Presidenten sa mandag at han er lettet over at den to år lange etterforskningen er over, og at han skulle ønske det hadde gått raskere.

Samtidig forsikret han at han ikke har noe imot at rapporten i sin helhet blir offentliggjort – men at det er opp til justisminister William Barr å vurdere dette.

Hittil har Barr kun offentliggjort et fire siders sammendrag av rapporten.

Demokratene har vært skeptiske til sammendraget som ble offentliggjort søndag og har derfor krevd at hele rapporten offentliggjøres. Demokratenes ledere i Kongressen, Nancy Pelosi og Chuck Schumer, oppfatter ikke Barr som uavhengig og mener sammendraget reiser like mange spørsmål som det gir svar.

