Sju såret i rakettangrep i Israel

Raketten traff et bolighus i Mishmeret, nord for byen Kfar Saba, opplyser politiet. Huset ble ødelagt i brannen som oppsto, men ingen personer ble fanget i det brennende huset. Nødetatene sier to kvinner har moderate skader, mens de andre fikk lettere skader. Blant de lett skadde, er det to barn og en baby.

Kfar Saba ligger nord for Tel Aviv. Nedslaget kom kort tid etter at flyalarmen ble aktivert nord for Tel Aviv tidlig mandag morgen, skriver Haaretz. Mange søkte tilflukt i bomberom. Det skal også ha blitt hørt eksplosjoner i området.

Ifølge det israelske forsvaret ble raketten avfyrt fra Gaza. Så langt har ingen påtatt seg ansvaret for raketten, men det er frykt for at den kan utløse en ny runde med vold kort tid før valget i Israel. For halvannen uke siden ble flere raketter skutt mot Tel Aviv. Hamas-lederskapet på Gaza sier det var snakk om et uhell, og roen ble fort gjenopprettet etter at israelske styrker slo til mot Gaza og det var fare for en rask eskalering.

