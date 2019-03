Romanias president utelukker ambassadeflytting

NTB utenriks

Statsminister Viorica Dancila lovet under en tale på den proisraelske lobbyorganisasjonen AIPACs konferanse i Washington søndag å gjøre som USA og flytte Romanias ambassade fra Tel Aviv til okkuperte Jerusalem.

– Jeg vil, som statsminister av Romania og leder av regjeringen, flytte vår ambassade til Jerusalem som er hovedstaden i den israelske stat, sa Dancila, som gjentok dette i en Twitter-melding.

Få timer senere slo Romanias president Klaus Iohannis fast at en slik ambassadeflytting ikke kommer på tale og minnet statsministeren på at det er han som har siste ord i slike utenrikspolitiske spørsmål.

– Total uvitenhet

– Den endelige beslutningen om å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem ligger hos meg. Statsministeren utviser total uvitenhet om utenrikspolitikk, slo Iohannis fast ifølge AFP.

I et TV-intervju mandag morgen virket det som om Dancila innså at hun hadde lovet mer enn hun kunne holde og sa at hun bare hadde gitt uttrykk for sin personlige mening og at det er opp til presidenten å avgjøre om ambassaden eventuelt skal flyttes.

Netanyahu-jubel

Honduras' president Juan Orlando Hernandez lovet også å flytte landets ambassade til Jerusalem under en tale på AIPAC-konferansen i Washington søndag.

Beslutningene blir applaudert av Israels statsminister Benjamin Netanyahu, mens generalsekretær Saeb Erekat i den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO kaller den et klart brudd på FNs resolusjoner.

– Det bidrar bare til å eliminere tostatsløsningen, som er den eneste veien mot fred og stabilitet i hele regionen, sier Erekat.

Ombestemte seg

USAs president Donald Trump anerkjente i fjor Jerusalem som Israels hovedstad og besluttet som første land i verden å flytte sin ambassade til Jerusalem.

Guatemala og Paraguay fulgte hakk i hæl, men tre måneder senere omgjorde Paraguays nyvalgte president Mario Abdo Benítez beslutningen og flyttet ambassade tilbake til Tel Aviv.

Uaktuelt

Ingen europeiske land har til nå besluttet å gjøre det samme, og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har slått fast at det er uaktuelt å flytte Norges ambassade.

– Utestående spørsmål i konflikten mellom israelere og palestinere må løses gjennom forhandlinger. Dette gjelder ikke minst Jerusalems status, mener hun.

En rekke vestlige land har åpent kritisert Trumps beslutning og viser til at Israel har okkupert den østlige delen av byen siden 1967.

FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig. Palestinerne krever Øst-Jerusalem som hovedstad i en fremtidig stat, mens Israel gjør krav på hele Jerusalem som sin «evige og udelelige hovedstad».

(©NTB)