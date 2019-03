Kurdiske opprørere vil ha internasjonal IS-domstol

NTB utenriks

– Vi ber verdenssamfunnet etablere et spesialtribunal nordøst i Syria, som kan straffeforfølge terrorister, heter det i en kunngjøring fra de USA-støttede opprørerne.

– På denne måten kan rettsoppgjøret skje på rettferdig vis, i tråd med internasjonale lover og konvensjoner, heter det videre.

SDF erobret helgen den siste rest av det såkalte kalifatet den ytterliggående islamistgruppa IS i sin tid proklamerte i Syria og Irak.

De kurdiskledede opprørerne holder nå tusenvis av antatte IS-krigere fanget, sammen med rundt 70.000 sivile, mange av dem kvinner og barn, som har flyktet ut av det tidligere IS-kontrollere området rundt landsbyen Baghouz nordøst i Syria.

– Det er tusenvis av krigere og barn og kvinner fra 54 land, ikke inkludert syrere og irakere, som er en alvorlig byrde og fare for oss og for verdenssamfunnet, sa en talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene i området søndag.

Land som Norge har vist liten vilje til å hente hjem sine statsborgere, vel vitende om at det vil være vanskelig å få dem straffedømt ettersom det er sparsomt med bevismateriale.

Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) har tatt til orde for å opprette en internasjonal domstol i nærområdet.

– Jeg syns det er veldig riktig å utforske om denne muligheten fins, sa Wara til NTB tidligere i måneden.

