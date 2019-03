Israel angriper mål på Gazastripen

NTB utenriks

Vitner og sikkerhetskilder på Gazastripen sier til nyhetsbyrået AFP at det så langt er gjennomført minst fem angrep i og rundt Gaza by. I tillegg skal et område sør i det palestinske området ha blitt rammet.

Angrepene ble iverksatt etter at en rakett skutt fra Gazastripen traff et hus utenfor Tel Aviv mandag morgen. Her ble sju personer ble såret.

Omtrent samtidig som de israelske angrepene begynte, satt Israels statsminister Benjamin Netanyahu i møte med USAs president Donald Trump i Det hvite hus.

– I dette øyeblikk svarer Israel kraftfullt på denne overlagte aggresjonen, sa Netanyahu.

Han har avkortet sitt besøk i USA etter rakettangrepet mot Israel, som han beskriver som kriminelt.

Ingen har tatt på seg ansvaret for rakettangrepet mandag morgen, men Israel anklager Hamas for å stå bak og har sendt flere soldater mot grensa til Gazastripen.

Urolighetene på Gazastripen kommer kun uker før det skal avholdes valg i Israel. Netanyahu står midt oppe i en valgkamp der han møter uventet sterk motstand.