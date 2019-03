Apple lanserer kredittkort og Netflix-konkurrent

NTB utenriks

Apple-sjef Tim Cook erklærte at selskapet vil konkurrere med strømmegiganter som Netflix og HBO. IT-giganten fornyer sin gamle TV-app og kaller den Apple TV+.

– Fantastiske historier kan forandre verden. Vi mener vi kan bidra med noe viktig til samfunnet gjennom historiefortelling, sa Cook, da han la fram planene i Cupertino i California.

Under lanseringen deltok en rekke amerikanske filmstjerner som Jennifer Aniston, Steven Spielberg og Reese Witherspoon.

Selskapet har tidligere varslet at de planlegger å bruke to milliarder dollar i 2019 på eget innhold til strømmetjenesten.

Apple lanserte også et eget kredittkort og en vennebetalingstjeneste mandag kveld. Kredittkortet heter Apple Card, og etableringen betyr at Apple også får en fot innenfor finansbransjen.

Selskapet presenterte videre en abonnementstjeneste for spill som heter Apple Arcade og som vil inneholde flere enn 100 nye spill.

En annen nyhet var Apple News plus, som er en videreutvikling av Apples nyhetstjeneste. Appen vil gi brukere tilgang til over 300 publikasjoner for rundt 100 kroner i måneden. I starten vil denne «Spotify-løsningen» for magasiner bare være tilgjengelig i USA og Canada.

