Risiko for demningsbrist i Brasil

NTB utenriks

Risikonivået for Sul Superior-demningen i Gongo Soco-gruvekomplekset er hevet fra nivå to til tre etter at en uavhengig ekspert har vurdert demningens stabilitet til å være «i en kritisk tilstand», heter det i en uttalelse fra Vale søndag.

Selskapet aktiverte derfor evakueringssirenene, som kunne høres i området rundt Barão de Cocais i delstaten Minas Gerais fredag, opplyser Vale.

Oppjusteringen i farenivået betyr at det er «umiddelbar risiko» for at demningen kan briste, opplyser oberstløytnant Flávio Godinho i delstatens sivilforsvarsdepartement til Globo TV.

Godinho sier en gruppe beboere ble evakuert fredag, men han oppgir ikke antall.

Minst 186 mennesker omkom da en demning som drives av Vale i nærliggende Brumadinho, brast 25. januar. 12 millioner kubikkmeter slam ble spredt ut over et 290 hektar stort område.

Katastrofen i januar førte til at myndighetene innførte forbud mot visse typer slamdemninger og ordre om at de må stenges og fjernes innen august 2021.

(©NTB)