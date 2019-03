Pågrepet Guaidó-rådgiver anklages for å hente inn leiemordere

NTB utenriks

Stabssjefen til Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó ble sist uke pågrepet og anklaget av myndighetene for terrorisme.

Kommunikasjonsminister Jorge Rodriguez sier på statlig fjernsyn lørdag at Roberto Marrero var leder av et nettverk og en plan, der drapsmenn var leid inn fra ikke navngitt land i Mellom-Amerika til Venezuela.

Rodriguez viste fram skjermdumper av tekstsamtaler på mobiltelefon som han sier er bevis for at Marrero var i gang med å legge til rette for at leiemorderne skulle få betalt.

Marrero ble ifølge Guaidó pågrepet av rundt 15 etterretningsagenter i sitt hjem i hovedstaden Caracas før daggry torsdag.

President Nicolás Maduro har ikke pågrepet Guaidó, men politiske eksperter sier at pågripelsen av Marrero' er et åpenbart forsøk på å svekke Maduros fremste politiske utfordrer.

Guaidó, som 23. januar utropte seg selv til fungerende president i Venezuela, har kommentert at pågripelsen må tydes som et tegn på at Maduro er i ferd med å miste grepet om makten.

(©NTB)